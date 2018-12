GGZ Noord-Holland-Noord haalt 20 miljoen op via zorgobligaties

GGZ Noord-Holland-Noord heeft een primeur voor de zorg: de instelling heeft zorgobligaties uitgegeven. De emissie levert de instelling twintig miljoen euro op. Dat wordt gebruikt voor de herfinanciering van bestaande leningen. Met het voordeel wordt een nieuwe kliniek in Heiloo gebouwd.

Dat meldt GGZ Noord-Holland-Noord (GGZ NHN). De instelling is eerder dit jaar door kredietbeoordelaar Fitch Ratings opnieuw met een A beoordeeld. GGZ NHN gebruikt deze positieve rating om een deel van haar portefeuille te herfinancieren. Er is een obligatie uitgegeven en deze heeft een beursnotering op de Euronext Growth. GGZ NHN is hierin begeleid door de STX Group, die de emissie begeleidde en plaatste. Het geld is opgehaald bij vier Duitse beleggers.

Flexibeler

Door de herfinanciering loopt GGZ NHN de komende dertig jaar geen renterisico. Ook de rentekosten en aflossing worden per jaar substantieel lager. Hierdoor kan er meer geld naar het ontwikkelen van zorg en kan GGZ NHN grote projecten financieren, zoals de bouw van de kliniek in Heiloo. De investeerders vragen geen zekerheid in de vorm van een hypotheek. Dit betekent dat GGZ NHN bijvoorbeeld flexibeler is in haar vastgoedontwikkeling.

Rating

Het is niet de eerste keer dat een zorginstelling obligaties uitgeeft, als alternatief voor bankfinanciering. Zo haalde het Prinses Maxima Centrum met een speciale obligatie zes miljoen op bij particulieren, en leende het Bernhoven-ziekenhuis in Uden 2,5 ton van het eigen personeel. Maar de schaal waarop GGZ NHN geld ophaalt bij institutionele beleggers is uniek voor Nederland. Het ETZ in Tilburg was de eerste zorginstelling die een kredietrating van Finch kreeg. Daarna volgden GGZ NHN, Erasmus MC en Noordwest Ziekenhuisgroep. Een rating helpt investeerders bij het beoordelen van de kredietwaardigheid van een bedrijf of instelling. Met de A rating kon GGZ NHN op zoek naar nieuwe geldschieters.