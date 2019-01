St Jansdal: adoptie e-health gebaat bij slagvaardigheid en urgentie

E-health is geen toverwoord waarmee alle uitdagingen in de veranderende zorgwereld het hoofd kunnen worden geboden. Slagvaardigheid en urgentie zijn bij de adoptie belangrijke succesfactoren. Dat zegt Jan Voorburg, chief innovation officer van het St Jansdal.

Het Sint Jansdal Ziekenhuis in Harderwijk is één van zes Europese ziekenhuizen met het HIMMS 7 keurmerk voor 'epd-volwassenheid' en het eerste Nederlandse ziekenhuis waar mensen hun zelf gemeten bloeddruk rechtstreeks hun epd in stuurden via de Apple Health Kit. Voorburg verwacht dat door e-health het aantal poliklinische contacten enorm omlaag kan omdat dat mensen meer zelf thuis kunnen doen, en dat de ligduur in klinieken korter wordt.

Klein is slagvaardig

Hem viel op dat veel gepresenteerde projecten op het e-health congres van de Nederlandse federatie van universitaire ziekenhuizen (NFU) veel tijd nodig hebben. Dat het Harderwijker Sint Jansdal ziekenhuis kleiner is dan een umc, heeft het volgens hem makkelijker gemaakt om juist snel te implementeren, evalueren en bijstellen. Behalve slagvaardigheid helpt ook urgentie voor de bereidheid tot innoveren volgens Voorburg. "Schaarste maakt innovatief en veranderingen gaan langzaam totdat je een probleem moet oplossen", zegt hij.

Urgentie maken

Het Harderwijker ziekenhuis schafte een duur epd 'vol interessant gereedschap' aan en ziet het als een plicht om te onderzoeken hoe je dat slim voor de zorg kan laten werken.

Nu het ziekenhuis zich ook ontfermt over de patiënten van de IJsselmeerziekenhuizen, zal Sint Jansdal bekijken of e-health oplossingen kan opleveren voor het ondersteunen van huisartsen in Flevoland die nu 'het ziekenhuis om de hoek kwijt zijn', liet Voorburg weten. Ook kan de keuze voor compacte ontwerpen in geval van nieuwsbouw innovatie afdwingen, overweegt Voorburg.

SKIPR sprak met de geinterviewde op de slotmanifestaitie van het NFU programma voor e-health.