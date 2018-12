‘Omstreden zorgdirecteur spendeert tonnen zorggeld aan luxe en casino’

Bij het in opspraak geraakte zorgbureau Victorie in Almelo zijn tonnen zorggeld gespendeerd aan luxegoederen, feestjes en casino-bezoek. Dat meldt RTV Oost op basis van een vertrouwelijk rapport van de sociale recherche.

In totaal zou om een bedrag van 1,2 miljoen euro gaan. Volgens de regionale omroep werd daarbij met forse geldstromen geschoven binnen diverse bv’s. Zo leende Victorie Hulp en Dienstverlening volgens haar in totaal ruim zes ton aan de NJB Group, de persoonlijke bv van directrice B. “Verder leende B. bijna 2,5 ton van Victorie en deed ditzelfde Victorie een pensioenstorting van ruim 1,5 ton aan B. in de vorm van een lijfrentepolis. De directeur liet zichzelf over 2016 een managementloon uitbetalen van 1,6 ton (op een totale begroting van circa 6 ton)” aldus RTV Oost.

Borstvergroting

De directeur zou het geld hebben gebruikt om cliënten te fêteren met luxegoederen en zelfs met een borstvergroting. De vrouw bezocht ook honderden keren een casino en gokte mogelijk met zorggeld. Voor het vastgoed was er een aparte bv, Defy Beheer, opgezet waarvan Victorie de panden voor de cliënten beheerde. Deze bv werd gerund door de zoon van B.

Verdwenen zorguren

Uit het rapport van de sociale recherche komt volgens RTV Oost ook naar voren dat B. niet voldoet aan de beroepseisen. Zo achterhaalde de sociale recherche dat ze een Iraakse opleiding heeft gevolgd die in Nederland gelijkstaat aan havoniveau. Daarnaast constateert de sociale recherche dat over de jaren 2017 en 2018 ruim 2000 zorguren ‘zoek’ zijn. Het gaat om uren die wel zijn gedeclareerd bij de gemeente en het Zorgkantoor maar niet in de administratie staan.

De sociale recherche beveelt de gemeente Almelo aan om de ten onrechte geïncasseerde zorggelden terug te vorderen. Volgens RTV Oost wordt met het Openbaar Ministerie bekeken of er proces-verbaal wordt opgemaakt wegens valsheid in geschrifte.