Kwartiermaker VWS: 'Duurzaamheid en e-health logisch duo'

Het besef bij zorgaanbieders dat duurzaamheid en e-health samen een winnend duo zijn, is er nog onvoldoende. Dat merkt kwartiermaker Duurzame Zorg van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) Cathy van Beek op.

"Als we 5 procent herhaalbezoeken zouden doen via beeldbellen, bespaar je spectaculair veel benzine, kilometers en CO2 uitstoot", berekende zij al eens. Als voorbeeld geeft ze dialyseren thuis zoals in Groot-Brittannië als plaatsvindt bijvoorbeeld. De footprint door reisbewegingen van patiënten en personeel naar een ziekenhuis kan volgens Van Beek enorm omlaag. Maar van deze en andere duurzame kansen van e-health zijn actoren op het gebied van digital zorg nog weinig doordrongen. "Met de warmte van de grotere servercapaciteit die dat vergt kan je bijvoorbeeld weer gebouwen verwarmen."

Duurzaamheid motiveert

Volgens Van Beek, tevens oud-bestuurder van Radboudumc, vergt duurzaame e-health naast de technische omslag vooral eigenlijk een cultuuromslag, zeker ook in de academische zorgwereld. "Academische zorg kan net zo goed academische thuiszorg zijn." Een umc gaat over complexe zorg en wetenschap, terwijl e-health gaat over het dagelijks leven van de patiënt. "Maar door e-health komt dat meer op het netvlies. Of het nou gaat om de mogelijkheden van monitoring van lichaamsfuncties van de ontslagen patiënt of activiteit in de baarmoeder."

Als zorgaanbieders ontwikkelingen voor meer duurzaamheid en meer e-health hand in hand bezien, en als onderdeel van de hele keten, kunnen duurzame e-health oplossingen veel meer winst opleveren dan men ooit dacht. Maar dat e-health daarbij bijdraagt aan duurzaamheid motiveert bovendien meer dan e-health vooral te zien als bezuiniging.

De lessen die Van Beek bij Radboud UMC leerde en wil meegeven is vooral om een innovatie pas uit te rollen als hij rijp is, en goed aangesloten op de systemen die worden gebruikt. "Want als je tijdens het uitrollen nog technische problemen hebt op te lossen, verlies je de professionals."

SKIPR sprak met de geïnterviewde op de slotmanifestatie van het NFU programma voor e-health.