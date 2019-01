Hemelbestormers: driedimensionale bril zet patiënt in beweging

De zorg wordt wel eens vergeleken met een mammoettanker die maar moeizaam de koers kan verleggen. Toch zijn er steeds meer kleine, lenige initiatieven die zich niet laten hinderen door klemmende regels en moeizame financiering. Nu met de jaarwisseling de tijd van goede voornemens en nieuwe plannen weer is aangebroken krijgen deze 'Hemelbestormers' van Skipr in de gelijknamige miniserie de gelegenheid om zich kort te presenteren.

Joep Janssen Functie, fysiotherapeut, bewegingswetenschapper en medeoprichter HoloMoves

"HoloMoves maakt gebruik van een Augmented Reality (AR)-bril. Een AR-bril projecteert driedimensionale beelden rondom een persoon, terwijl de echte wereld zichtbaar blijft. Met HoloMoves gebruiken we deze techniek om patiënten te informeren over het belang van bewegen én om ze daadwerkelijk in beweging te brengen. Op dit moment hebben we onder meer een beweeggame ontwikkelt waarbij er ballonnen om de patiënt worden geprojecteerd. Door naar te ballonnen toe te bewegen, kunnen ze stuk geprikt worden met je vinger. Ons doel is om de beweegsuite uit te breiden zodat patiënten minimaal een week lang, drie keer per dag, uitgedaagd worden tot bewegen. We gaan games ontwikkelen die zowel vanuit lig, zit en stand kunnen worden gespeeld."

Waarom wordt de zorg beter van HoloMoves?

"Het unieke aan HoloMoves is de mogelijkheid om een saaie patiëntkamer te veranderen in een omgeving die bewegen, op een leuke manier stimuleert. En het enige dat hiervoor hoeft te gebeuren is het opzetten van een bril."

Op welk probleem in de zorg is HoloMoves een antwoord?

"Fysieke inactiviteit is een groot probleem in zorginstellingen. In het ziekenhuis brengen patiënten gemiddeld 60 procent van hun tijd overdag door op bed. Hierdoor neemt spierkracht en conditie in een rap tempo af en loopt de patiënt verhoogd risico op complicaties wat onnodige zorgkosten met zich mee brengt."

Wat is tot op heden de meest markante ervaring?

"Iedereen die HoloMoves uitprobeert , van jong tot oud en van patiënt tot sporter, gaat automatisch bewegen. De grote meerwaarde van deze techniek is dus dat het intrinsieke motivatie aanspreekt om te gaan bewegen én dat iedereen het leuk vindt."

Waar liggen de grootste kansen, wat is de grootste hindernis?

"HoloMoves is binnen de medische markt voor vele disciplines wereldwijd toepasbaar. Eén van de hindernissen nog de nieuwheid van deze techniek."

Wat is de ambitie voor 2019? Waar staat HoloMoves eind 2019?

"In 2019 wordt de HoloMoves onderneming opgericht en streven we er naar dat de beweegsuite wordt geïmplementeerd in minstens drie ziekenhuizen of zorginstellingen."