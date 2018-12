Zeer grote brand bij Leo Polakhuis Amstelring

Gisterenavond heeft in verpleeghuis Leo Polak in Amsterdam Nieuw-West een grote brand gewoed. De melding kwam om na elf uur binnen. De brandweer kwalificeerde de brand als een 'zeer grote' brand. Meerdere voertuigen werden ingezet en ook kwamen er ambulances om te assisteren.

Dat meldt de Amsterdamse omroep AT5 op 27 december. In het verpleeghuis wonen ouderen en mensen met een chronische ziekte, dementie of die werken aan revalidatie. Rond middernacht gaf de brandweer het sein brand meester. De brand bleek alleen aan de buitengevel. Niemand is gewond geraakt.