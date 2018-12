Onrechttrofee voor tbs-kliniek

Tbs-instelling Oostvaarderskliniek in Almere en minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) krijgen de Trofee voor Groot Onrecht, de 'antiprijs' van het Burgercomité tegen Onrecht van politicus Joost Eerdmans. Ze krijgen de trofee voor het verlenen van periodiek verlof aan Martin C., de moordenaar van Sybine Jansons.

Volgens het comité hebben tbs-behandelingen bij deze man nooit veel effect gehad en is zijn verlof voor de nabestaanden van het vermoorde meisje onverteerbaar. C. heeft een lange geschiedenis van zeden- en geweldsdelicten en gedroeg zich als een "seksueel en moordlustig roofdier", zegt het comité. "Waarom wordt zo iemand vrijgelaten? (..) Onbegrijpelijk dat minister Dekker uiteindelijk is meegegaan in het advies van de kliniek om C. op verlof te sturen."

Dwaling

De trofee wordt toegekend aan wat het Burgercomité tegen Onrecht ziet als grootste justitiële dwaling van het afgelopen jaar. Het verlof van Martin C. staat bovenaan een top tien die het comité opstelde.



Op de tweede plaats staat de 'relatief milde' straf die de Afghaanse asielzoeker Zaman S. kreeg opgelegd voor de verkrachting in 2016 van een licht verstandelijk gehandicapt meisje van 18 jaar. De Amsterdamse rechtbank legde niet de maximale straf op omdat S. dan zijn verblijfsvergunning zou kwijtraken. Het comité vindt dat de omgekeerde wereld.

Schimmig

Op de derde plaats staat de 'deal' die het Openbaar Ministerie en de Staat sloten met Volkert van der G., de moordenaar van Pim Fortuyn. Hij hoeft zich niet meer te melden bij de reclassering. "Schimmig", menen de opstellers van de top tien.



De rest van de lijst bestaat uit fouten van justitie als het verkeerd invullen van papieren en de vrijlating van verdachten zoals 'politiemol' Mark M. wegens een tikfout van het OM.



Eerdmans richtte het burgercomité in 2009 op als platform voor nabestaanden en slachtoffers van ernstig geweld. Hij is van plan de trofee, een bokaal met inscriptie, in de loop van januari aan de ‘winnaars’ te overhandigen. Het is de zevende keer dat de antiprijs wordt toegekend. (ANP)