Martijn de Groot volgt Lucien Engelen op bij REshape Center

Martijn de Groot wordt per 1 februari 2019 het nieuwe hoofd van het Radboudumc REshape Center. Hij volgt daarmee Lucien Engelen op, die sinds 2010 het REshape Center opzette en leidde.

Dat meldt Radboudumc op haar website. Het REshape Center is binnen het Radboudumc de kraamkamer voor nieuwe, veelbelovende innovaties in de zorg. Lucien Engelen ging in mei al in deeltijd werken bij Deloitte. Hij wil daar als Edge Fellow bij het Deloitte Center of the Edge nieuwe uitdagingen in de gezondheidszorg oppakken. In september liet hij weten zijn fellowship volledig op te pakken.

Gezonde leefstijl

Martijn de Groot is actief als wetenschapper, docent en pionier op het snijvlak van medische biologie en technologie. Bij de Hanzehogeschool Groningen gaf hij leiding aan het mede door hemzelf opgerichte Quantified Self Institute (QSI). Dat is een netwerkorganisatie om een gezonde leefstijl te bevorderen door het creëren en delen van kennis over zelfmeting door digitale technologie. Vanuit QSI heeft De Groot meerdere publiek-private samenwerkingen en onderzoeksprojecten rondom digitale innovaties in de zorg gerealiseerd.

Technologie

Van origine is Martijn de Groot medisch bioloog. Hij promoveerde bij het UMCG op onderzoek naar micro-encapsulatie van eilandjes van Langerhans als technologie om mensen met type 1 diabetes te kunnen transplanteren zonder immunosuppressiva. Daarna werkte hij in het onderwijs en onderzoek bij het UMCG. Sinds 2007 werkt hij bij de Academie voor Gezondheidsstudies van de Hanzehogeschool Groningen.

Innovatiecoach

Als onderzoeksleider en onderwijsontwikkelaar was hij aanvankelijk vooral aanjager van de wetenschappelijke vorming van paramedici en verpleegkundigen. Vanaf 2011 kwam de focus te liggen op Quantified Self. Hij werkte aan onderzoek, onderwijs en innovatie op het gebied van personalised digital health. Op dit moment werkt Martijn de als innovatiecoach en hogeschooldocent bij onder meer de Master Healthy Ageing Professional, de Bachelor Medische Beeldvormende & Radiotherapeutische Technieken en de Minor & Summerschool Global Health & Quantified Self.