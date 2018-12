St. Anna Zorggroep en PSV starten sportmedisch innovatienetwerk

PSV en St. Anna Zorggroep bouwen aan een Sports Performance Center. Dat is een concept gericht op blessurepreventie, prestatieverbetering en sportmedische innovatie. De komende maanden wordt uitgekeken naar meer partners vanuit de gezondheidszorg, het onderwijs en het bedrijfsleven.

Dat meldt sportclub PSV op haar website. De eerste geïnteresseerden hebben zich al gemeld. Via de topsport komt de kennis die straks in het complex op De Herdgang wordt vergaard, beschikbaar voor iedereen in de regio. "Topsporters, hobbysporters, maar ook het bedrijfsleven zullen van dit initiatief profiteren", zegt Toon Gerbrands, algemeen directeur van PSV.

Sportgezondheid

St. Anna Zorggroep is al bijna vijftig jaar betrokken bij PSV. Als medisch partner werkt St. Anna Zorggroep met de sportclub samen aan de gezondheid van spelers. Ingrid Wolf, voorzitter raad van bestuur van de St. Anna Zorggroep: "Met dit initiatief verdiepen en verbreden wij onze samenwerking en bundelen wij onze krachten op het gebied van sportgezondheid en prestatieverbetering ten behoeve van alle sporters."

Sportfitheid

Daarnaast heeft St. Anna Zorggroep met TopSupport een medisch gezondheidscentrum, waar ook PSV in meewerkt. Ward van Soest is medisch manager van TopSupport en hoofd medische staf van PSV. "Het Sports Performance Center biedt echt kansen om onze kennis en ervaring over sporters en hun sportfitheid uit te breiden. Daarnaast is het een geweldige impuls voor de Herdgang op het gebied van sportinnovaties in de volle breedte", vind Van Soest.