SEH-artsen: 'Stel vuurwerkbril verplicht'

Het dragen van een vuurwerkbril door kinderen en volwassenen die vuurwerk afsteken zou verplicht moeten zijn. Dat zegt Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulpartsen (NVSHA). Ook omstanders zouden er volgens de dokters goed aan doen om zo'n bril op te zetten.

"Op 31 december en 1 januari jongstleden behandelden de spoedeisende hulpafdelingen van ziekenhuizen 434 vuurwerkslachtoffers. Op de huisartsenposten werden nog eens zevenhonderd mensen met lichtere verwondingen geholpen", aldus de organisatie. Toen viel ook op dat boven de 15 jaar veel vaker oogletsel werd opgelopen dan beneden de 15 jaar. "Het vaker dragen van een vuurwerkbril door jonge kinderen is de meest waarschijnlijke reden", denkt de vereniging.



In de Rotterdamse ziekenhuizen bleken eerder ook al weinig kleine kinderen met oogletsel binnen te komen. In Rotterdam deelt de gemeente al jaren vuurwerkbrillen uit. (ANP)