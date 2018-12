Cordaan zet mensen met arbeidshandicap in als woonhulp

Mensen met een arbeidshandicap zijn goed inzetbaar als woonhulp in de zorg, constateert zorgorganisatie Cordaan in Amsterdam. Het eigen Leerwerkbedrijf biedt momenteel aan vijftien deelnemers met een verstandelijke beperking een praktijkopleiding tot woonhulp in de verpleeghuizen van Cordaan.

De ervaringen zijn zo goed, dat er inmiddels voor 50 gediplomeerde woonhulpen een baangarantie is. “Op dit moment werken er al mensen van het eigen Leerwerkbedrijf in onze verpleeghuizen. Ze leveren een belangrijke toegevoegde waarde”, zegt directeur Remco de Vries. “Eenmaal gediplomeerd assisteren ze onze verzorgenden, onder andere bij het klaarmaken van maaltijden, bij de schoonmaak, bij bedden opmaken.”

Twee kanten

Daarnaast zijn ze belangrijk voor het leefklimaat: ze maken bijvoorbeeld een wandeling of een praatje met bewoners. Volgens directeur Gerda van der Meer van het Leerwerkbedrijf snijdt het mes aan twee kanten. “Verzorgenden komen handen te kort. Assistentie van woonhulpen biedt soelaas. En onze deelnemers willen graag zorgen en betaald werk”, aldus Van der Meer. “Wie weet kunnen andere zorgorganisaties ook iets met deze oplossing. We hebben immers allemaal te maken met krapte op de arbeidsmarkt”.