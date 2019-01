Nieuwe digitale innovatieprijs wil bruggen slaan

Innovatieplatform Health Valley heeft een nieuwe prijs in het leven geroepen om de samenwerking tussen zorgaanbieders en bedrijfsleven te verbeteren. Aan de Health Valley Bridge prijs 2019 is een geldbedrag van 20.000 euro verbonden.

De naam van de prijs verwijst naar de brug die de initiatiefnemers willen slaan tussen een zorginstelling en een ondernemer om samen innovaties mogelijk te maken. "Health Valley staat voor verbindingen", zegt bestuursvoorzitter René Penning de Vries van Health Valley. "De tijd dat technologie het antwoord was, is voorbij. Alles begint bij samenwerking, bij voorkeur tussen partijen met een verschillende invalshoek. Wij gaan kijken naar projecten met kans van slagen, en hopen dat de prijs het verschil kan maken voor het beste idee."

Thema's

De thema’s dit jaar zijn Robotica en Blockchain. Zorgaanbieders die actief zijn in cure of care worden uitgenodigd om vóór 1 februari projecten in te dienen, waarin ze samen met bedrijven werken aan zorginnovaties die op patiënten gericht zijn. Een multidisciplinaire jury beoordeelt alle inschrijvingen. Het meest veelbelovende project ontvangt een bedrag van 20.000 euro. De uitreiking is op 14 maart 2019 tijdens het Health Valley Event in Nijmegen.

Samenwerking en lef

De jurering zal plaatsvinden door een vijfkoppig panel dat is samengesteld uit het Health Valley partnernetwerk. Waar gaat de jury op letten? "Bij het beoordelen van projecten gaan we op de eerste plaats letten op samenwerking.", zegt Jorrit Ebben, Chief Strategy & Innovation Officer van Academy het Dorp en juryvoorzitter. "Dat is de basis. Daarnaast ben ik van mening dat voor succesvolle innovatie drie ingrediënten nodig zijn: tijd, ruimte voor ontwikkeling en lef. Ik hoop dat we als jury dat lef kunnen belonen."