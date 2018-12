MCH overweegt sluiting Bronovo-ziekenhuis

Het Haaglanden Medisch Centrum gaat mogelijk de ziekenhuizen Bronovo en Antoniushove sluiten. In dat geval zou alleen de locatie Westeinde openblijven. Eind januari neemt de raad van bestuur een besluit.

Dat meldt het AD op 29 december. Het HMC wil dreigende sluitingen ‘ontkennen noch bevestigen’.

Reorganisatie

Het HMC wil de zorg in de regio betaalbaar houden. Daarvoor is een grote reorganisatie nodig, zo verklaart de organisatie. "Op dit moment wordt gewerkt aan een plan met daarin een aantal mogelijke toekomstscenario’s voor de lange en korte termijn. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer optimalisatie van processen en zorgpaden, huisvesting en kwaliteit." De raad van bestuur geeft aan te willen kijken wat de beste mogelijke en meest betaalbare inzet is van de locaties en de thematische concentratie van het zorgaanbod. Sluiting van locaties is daarbij één scenario. Het Haaglanden Medisch Centrum denkt dan aan gecontroleerde afbouw van HMC Bronovo in Den Haag en mogelijk HMC Antoniushoeve in Leidschendam. De vestigingen zouden ook kunnen blijven voortbestaan als dagziekenhuizen , waarbij de poliklinieken open zouden blijven.

Veranderingen

Het personeel is in november al ingelicht dat er grote veranderingen op komst zijn. Het HMC gaat de komende weken in gesprek met verzekeraars, vertegenwoordigers van patiënten en medewerkers, maar ook met het ministerie en de gemeente. Waarschijnlijk wordt eind januari de knoop doorgehakt. Het HMC doet dit niet uit financiële problemen. De ziekenhuisgroep staat niet op omvallen.

Intensive care

Het is niet voor het eerst dat er gesneden wordt in de zorg in het Bronovo. In 2017 werd de sluiting van de afdeling verloskunde – waar de drie dochters van koning Willem-Alexander en koningin Máxima geboren zijn – aangekondigd. Daarvoor in de plaats komt een Moeder-Kind centrum bij Westeinde. Het nieuwe Kankercentrum, een samenwerkingsverband met het LUMC, ging naar MCH Antoniushoeve. Afgelopen najaar sloot de locatie ook de intensive care in Bronovo wegens een tekort aan ic-verpleegkundigen. De IGJ vroeg daarop om een continuïteitsplan voor de intensieve zorg. Dat ligt er inmiddels.