Van Alderwegen interim-bestuurder Zonnehuisgroep IJssel-Vecht

Marco van Alderwegen is op 12 november 2018 begonnen als interim-bestuurder bij Zonnehuisgroep IJssel-Vecht. Hij is benoemd door de raad van toezicht en volgt hiermee Rita van Odenhoven op.

Van Alderwegen is ook fondsmanager bij InvestMZ, een fonds voor maatschappelijke investeringen, en directeur van de Stichting Else, die hiervan deel uit maakt.

Eerder was Van Alderwegen directeur van de Stichting Onderzoek en Ontwikkeling Maatschappelijke gezondheidszorg STOOM in Bunnik. Daarvoor was hij onder meer tien jaar directeur bij VVT-organisatie Vierstroom.

Zonnehuisgroep IJssel-Vecht richt zich op kleinschalig wonen met zorg, geriatrische revalidatie zorg, gerontopsychiatrische zorg en zorg in de thuissituatie aan ouderen in Zwolle en Ommen.