Politiebureau Ommen wordt zorgcentrum

In het oude politiebureau in Ommen komen twee huisartsenpraktijken, labs, röntgen, fysiotherapeuten en een poli van Saxenburgh Groep. Komend voorjaar begint de verbouwing.

Dat meldt de Saxenburgh Groep op 28 december. Vanaf 2020 kan het pand in gebruik worden genomen. Onlangs tekenden huisartsen en Saxenburgh Groep een overeenkomst om de zorg en daarmee de realisatie van de plannen gezamenlijk vorm te geven.

Zorgpartijen

In het zorgcentrum komen de huisartsenpraktijk van Andrea van Westreenen en Paul Habets, samen met het laboratorium, röntgen en polikliniek van het Hardenbergse Ziekenhuis van Saxenburgh. Ook FysioTotaal verhuist naar het pand. Daarna krijgt ook Buurtzorg een plek in het voormalige politiebureau. Ook is er nog ruimte voor andere zorgpartijen.

Lokaal

Wouter van de Kam, voorzitter van de raad van bestuur van de Saxenburgh Groep, vindt deze nieuwe behuizing een belangrijke stap naar nog betere zorg in Ommen: “Het is ook aan ons om de zorg zoveel mogelijk lokaal te organiseren. Daarmee levert het ziekenhuis een extra bijdrage aan regionale hoogwaardige en samenhangende zorg.”