Home Instead benoemt nieuwe directeur

Nicole Wilkes-Kindt treedt op 1 januari toe tot de directie van Home Instead Thuisservice Nederland. Als directeur Branding wordt zij verantwoordelijk voor de ontwikkeling en positionering van Home Instead als merk binnen de Nederlandse zorgmarkt.

Willkes-Kindt is sinds 2011 in verschillende functies werkzaam bij Home Instead.

Home Instead Thuisservice is een wereldwijd opererende niet-medische dienstverlener voor senioren. Home Instead Thuisservice in telt momenteel 30 vestigingen.