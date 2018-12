Drie nieuwe leden rvt bij Rijndam Revalidatie

Per 1 januari heeft Rijdam Revalidatie drie nieuwe leden in de raad van toezicht. Dat zijn Jeltje Schraverus, Carmen Vleggeert-Lankamp en Hans van der Schoot. Zij vervangen drie leden van wie de zittingstermijn op 31 december is verstreken. Renée Barge, René de Groot en Rob de Vries stoppen als toezichthouder.

Dat meldt Rijndam Revalidatie op 31 december in een persbericht. Jeltje Schraverus is een ervaren bestuurder en consultant binnen de gezondheidszorg. Zij is interimbestuurder van de Noorderbrug en daarnaast lid van de raad van commissarissen van Yarden en commissaris bij De Friesland.



Carmen Vleggeert-Lankamp is benoemd als lid raad van toezicht op voordracht van de cliëntenraad. Zij is neurochirurg en als staflid verbonden aan zowel het Leids Universitair Medisch Centrum als aan het Spaarne Gasthuis. In het Spaarne Gasthuis is zij tevens medisch manager neurochirurgie.



Hans van der Schoot heeft een lange carrière binnen de gezondheidszorg en is nu voorzitter van de vereniging Samenwerkende Topklinische Opleidingsziekenhuizen. Van 2004 tot 2018 was hij voorzitter van de raad van bestuur van het St. Lucas Andreas ziekenhuis/OLVG.