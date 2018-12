Vinden & Binden sluit zorglocatie, inspectie beëindigt aanwijzing

Vinden & Binden heeft zijn werkzaamheden op de locatie aan de Mosselaarweg in Best gestaakt. De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft daarom de aanwijzing aan deze zorglocatie beëindigd.

Zes cliënten van Vinden & Binden aan de Mosselaarweg in Best zijn overgedragen aan een andere zorgaanbieder. Een cliënt ontvangt zorg van zijn familie tot er een andere zorgaanbieder is gevonden.



Vinden & Binden is een woonvoorziening voor mensen met een handicap. De inspectie zag bij een bezoek aan de Mosselaarweg een groot aantal tekortkomingen. Daarom moest Vinden & Binden de cliënten van die locatie overdragen aan een andere zorgaanbieder.



De inspectie laat weten dat zij Vinden & Binden blijft volgen in het reguliere toezicht.