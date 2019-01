Vereniging Ypsilon gaat verder als MIND Ypsilon

De vereniging Ypsilon is per 1 januari onder de naam MIND Ypsilon verder gegaan. Daarmee is Ypsilon de eerste landelijke lid-organisatie van het Landelijk Platform Ggz die deze keuze maakt. Het platform vormt samen met het Fonds Psychische Gezondheid sinds 2016 MIND.

De ledenraad van Ypsilon nam het besluit tot naamswijziging enkele maanden geleden omdat ze verwacht dat het voor Ypsilon, en voor haar leden, voordeel oplevert. MIND heeft, zeker op de langere termijn, een grotere naamsbekendheid en een veel groter bereik, verwacht de ledenraad. "Daarnaast kunnen we als MIND een grotere vuist maken. Naar overheid en gemeenten, de politiek, zorgverzekeraars en hulpverlening", aldus de ledenraad.

De verwachting is dat andere organisaties op korte of langere termijn het voorbeeld van Ypsilon zullen volgen. Uit pure noodzaak, omdat het ledenaantal terugloopt, of juist vanwege de kansen die het biedt.

Ook onder de nieuwe naam blijft MIND Ypsilon zich richten op familie en naasten van mensen met psychosegevoeligheid.