23 duizend handtekeningen voor behoud Bronovo

Een petitie om de ziekenhuizen Bronovo in Den Haag en Antoniushove in Leidschendam open te houden is sinds afgelopen weekend ruim 23 duizend keer ondertekend. De directie van de HMC-groep, waar de ziekenhuizen onder vallen, neemt eind januari een besluit over de toekomst.

Het bestuur werkt aan een plan met toekomstscenario's voor de lange en korte termijn, zo werd vrijdag bekend. Daarbij wordt onder meer naar huisvesting van de ziekenhuizen gekeken. "De komende weken vinden over deze verkenningen gesprekken plaats met vertegenwoordigers van patiënten, medewerkers, verwijzers en zorgverzekeraars", meldde de ziekenhuisdirectie.



HMC heeft in de regio Den Haag, behalve de vestigingen Bronovo en Antoniushove, ook het ziekenhuis MC Westeinde. Den Haag heeft ook nog het HagaZiekenhuis. (ANP)