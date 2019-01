Treant meldt incidenten tussen huisarts en specialist

Treant Zorggroep start met een formulier voor transmuraal incidentmelden (TIM) in het bestaande systeem. Dit is om incidenten te voorkomen die plaatsvinden tussen huisarts en specialist in het ziekenhuis.

Dat meldt Treant op 2 januari. Onder de incidenten vallen bijvoorbeeld het verwisselen van patiëntgegevens, een verkeerde uitslag of recept of een niet correcte bejegening. Zowel voor het melden van deze incidenten als voor de werkwijze is Treant de eerste in het noorden van Nederland die het op deze manier heeft ingericht.

Meldsysteem

Zowel binnen het ziekenhuis als binnen de huisartsenpraktijken worden incidenten gemeld die binnen de eigen organisatie plaatsvinden. Maar de incidenten die tussen de beide lijnen gebeuren, vielen soms tussen wal en schip, omdat er geen gezamenlijk meldsysteem en proces bestond.

Werkbaar

Treant heeft ongeveer anderhalf jaar aan TIM gewerkt en heeft nu een systeem dat weinig kost en zeer werkbaar is. De incidentmelding tussen huisarts en specialist is een pilot. Wanneer het formulier en meldsysteem goed blijkt te werken, wordt TIM ook beschikbaar voor andere eerstelijnspraktijken, zoals apotheken en verloskundigen.