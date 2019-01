Nederlandse patiënt ligt het kortst in ziekenhuis

Vergeleken met andere EU-landen duurt een opname in het ziekenhuis in Nederland het kortst. In ons land ligt een patiënt gemiddeld 4,5 dagen in het ziekenhuis, dat is 0,8 dagen korter dan de nummer twee op de lijst, Bulgarije. Dat blijkt uit gegevens van het Europese statistiekbureau Eurostat 2016.

In Tsjechië (9,6 dagen), Kroatië (9,3), Frankrijk (9,1) en Duitsland (9) duurt een gemiddeld ziekenhuisverblijf het langst. Ook de Europese niet-EU-landen Servië (9,5 dagen) en Montenegro (8,9) scoren hoog.



Ter vergelijking meldt Eurostat dat een patiënt in Turkije gemiddeld 4,2 dagen in het ziekenhuis doorbrengt. In de meeste EU-landen lag de totale opnameduur in 2016 lager dan vijf jaar eerder. In Frankrijk was een fikse stijging te zien van 5,7 naar 9,1 dagen. Finland bracht de ligduur terug van 11,2 naar 8,6 dagen.



Eurostat berekende de ligduur door het totale aantal nachten dat patiënten in het ziekenhuis doorbrachten te delen door het aantal ontslagen. Het bureau tekent aan dat voor een aantal landen, waaronder Nederland, het verblijf in verpleeghuizen niet is meegerekend. Daardoor wordt het cijfer wat gedrukt. (ANP)