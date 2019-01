ELV loket regio Gelderse Vallei van start

Op 2 januari is het Loket Eerstelijnsverblijf Gelderse Vallei van start gegaan. Huisartsen en medisch specialisten in de regio kunnen contact opnemen met dit loket als zij voor een patiënt op zoek zijn naar een beschikbare plek voor ELV.

Dat meldt Vilente op haar website. De regionale aanbieders van ouderenzorg, Christelijke Zorgorganisatie Norschoten, Opella, Zorggroep Charim, Zinzia Zorggroep en Vilente zorgen samen voor een actueel overzicht van geschikte opnameplekken in de regio. Betrokken partijen werken samen om te zorgen dat kwetsbare, oudere patiënten na een ziekenhuisopname of doorverwijzing van de huisarts altijd terecht kunnen in deze regio voor een eerstelijns verblijf.



Het Loket ELV Gelderse Vallei is namens alle deelnemende partners opgezet en ondergebracht bij Klantadvies van Vilente. Het loket is telefonisch bereikbaar. Een klantadviseur die inzicht heeft in de beschikbare plaatsen denkt dan mee met de verwijzer en legt een geschikte plek vast voor de betreffende patiënt.