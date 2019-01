Gemeente Oosterhout aast op terrein van Juzt

De gemeente Oosterhout wil het terrein van Lievenshove, onderdeel van jeugdzorgorganisatie Juzt, kopen. Het is de bedoeling dat er woningen komen. Het college van B en W wil een voorkeursrecht op de grond.

Dat voorstel wordt op 22 januari in de gemeenteraad besproken, schrijft dagblad BN/de Stem. Mocht Lievenshove in de verkoop gaan, dan zou het eerst moeten worden aangeboden aan de gemeente. Er zijn ook partijen die andere plannen hebben. Een groep Oosterhouters heeft een zienswijze ingediend. Zij willen op Lievenshove kleinschalige woonvoorzieningen voor mensen met een verstandelijke beperking realiseren.

Speculanten

Lievenshove sluit in februari haar deuren. De instelling waar 37 jongeren met gedragsproblemen zitten, kondigde de sluiting vorig jaar zomer aan. Aanhoudende drugsoverlast dreef Juzt tot deze beslissing. Het terrein is nu nog eigendom van Juzt en de stichting Katholiek Onderwijs Lievenshove. Oosterhout wil de grond kopen om zo zelf de regie over de ontwikkeling te houden en speculanten geen kans te geven. Bestuursvoorzitter Jos van Nunen van Juzt wil niet ingaan op een mogelijke verkoop. Het bestuur heeft nog geen formeel besluit genomen.