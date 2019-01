NU'91 krijgt nieuwe voorzitter

Beroepsorganisatie voor verpleging en verzorging NU’91 krijgt per 15 februari een nieuwe voorzitter. Stella Salden volgt dan Monique Kempff op, die twaalf jaar voorzitter is geweest.

Dat meldt NU’91 op 3 januari. De ledenraad heeft het advies van de raad van toezicht opgevolgd en de bindende voordracht goedgekeurd. De rvt en ledenraad hebben er het volste vertrouwen in dat Stella Salden NU'91 de komende jaren zichtbaar en invloedrijk zal laten zijn, door in te zetten op duurzame inzetbaarheid, goede arbeidsmarktvoorwaarden en toekomstbestendige beroepsprofielen.

KNOV

Stella Salden is 54 jaar. Zij was tot 1 januari 2019 directeur van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV). Zij heeft verschillende bestuursfuncties bekleed en ervaring opgedaan in organisaties met complexe vraagstukken.

Geprofessionaliseerd

Monique Kempff neemt na het maximum van drie termijnen afscheid van NU’91. Onder haar leiding is het ledenaantal van NU’91 gestegen naar ruim dertigduizend, zijn er twaalf specifieke beroepsorganisaties aangesloten die hun belangen laten behartigen door NU’91 en is de organisatie bedrijfsmatig sterk geprofessionaliseerd.