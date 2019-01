IGJ heft verscherpt toezicht op ’t Boerenerf op

De IGJ heeft het verscherpt toezicht op Zorg- en Woonboerderij ’t Boerenerf in Ermelo opgeheven. Volgens de inspectie is er voldoende verbeterd.

Dat meldt de IGJ op 3 januari. De inspectie stelde ‘t Boerenerf in augustus onder verscherpt toezicht. De IGJ had onvoldoende vertrouwen dat de woon- en zorgboerderij op korte termijn de geconstateerde risico’s voor de cliënten weg kon nemen.

Verbeterpunten

’t Boerenerf is nog niet klaar met verbeteren. Maar de inspectie ziet dat de verbeterpunten voortvarend zijn opgepakt. De inspectie heeft er dan ook vertrouwen in dat de woon- en zorgboerderij verder zal verbeteren. De inspectie zal ’t Boerenerf in 2019 nogmaals bezoeken om te zien of de ingezette verbeteringen verder vervolg hebben gekregen en worden geborgd.



’t Boerenerf is een kleinschalige zorgboerderij met twee locaties, in Emmeloord en Tollebeek. Het verscherpt toezicht gold alleen voor locatie Emmeloord. Daar kunnen maximaal tien cliënten wonen. Er is bovendien dagopvang voor een klein aantal cliënten.