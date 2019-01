Nieuw bestuurslid bij ggz-instelling Mediant

Per 7 januari heeft Mediant Geestelijke Gezondheidszorg in Enschede een nieuw bestuurslid. Geert Uijterwaal-op ‘t Roodt volgt Henk van de Berg op als lid van de raad van bestuur.

Dat meldt dagblad Tubantia op 3 januari. Uijterwaal-op ’t Roodt is ook werkzaam als psychiater bij Mediant. Ze was eerder directeur Behandelzaken van GGZ Oost Brabant. Haar specialismen op het gebied van psychiatrie zijn Autisme Spectrum Stoornissen en Forensische Zorg.

Mediant

Mediant is een organisatie voor geestelijke gezondheidszorg in de regio Twente die hulp, advies en begeleiding biedt aan mensen met psychische en psychiatrische problemen. Mediant beschikt over afdelingen voor kinderen en jongeren, volwassenen en ouderen en enkele specialistische centra. Daarnaast ondersteunt Mediant in de huisartsenpraktijk via de stichting POH GGZ Twente en met het Mobiel Consultatie en Behandel Team.



Peter Turpijn is voorzitter van de raad van bestuur. Psychiater en bestuurder Henk van de Berg gaat 1 februari met pensioen.