Personeel steekt 1 miljoen in zorgtech-onderneming NLC

Het personeel van zorgtechnologie-ondernemer NLC uit Amsterdam heeft meer dan 1 miljoen euro in de eigen organisatie geïnvesteerd. Dit gebeurde in het kader van een investeringsronde die in totaal 4,5 miljoen heeft opgeleverd. Naast het personeel hebben ook de huidige aandeelhouders geïnvesteerd.

Voor het vrijwillig investeren in de eigen organisatie heeft het personeel bestaande uit een kleine dertig personeelsleden eigen spaargeld aangesproken, geld van familie geleend of een lening afgesloten.

NLC bouwt samen met wetenschappers bedrijven rondom veelbelovende zorginnovaties om deze bij de patiënt te brengen. Het opgehaalde geld wordt gebruikt voor de verdere groei van NLC en voor het bouwen van nieuwe bedrijven rondom zorginnovaties in met name Nederland, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Daarnaast zal het geld ook worden gebruikt voor het ondersteunen van de 27 huidige ondernemingen.