MUMC+ en Envida starten transferafdeling in ziekenhuis

MUMC+ en zorgorganisatie Envida willen een nieuwe transferafdeling openen in het Maastrichtse ziekenhuis. Die is bedoeld voor kwetsbare ouderen die na een behandeling op de SEH of bij de HAP niet naar huis kunnen.

Verschillende zorginstellingen in Limburg hebben al voorzieningen voor patiënten die na een opname in het ziekenhuis niet meteen naar huis kunnen. Opvang in het ziekenhuis is nieuw. De transferafdeling start in maart en is bedoeld als pilot. MUMC+ stelt daarvoor negen bedden beschikbaar op een voormalige verpleegafdeling, schrijft dagblad de Limburger. Personeel van Envida, waaronder een Specialist Ouderengeneeskunde, gaat de zorg bieden.

Na opname

Ouderen die na behandeling op de SEH of HAP thuis niet de noodzakelijke zorg krijgen, omdat ze bijvoorbeeld alleen wonen, maar ook niet in het ziekenhuis hoeven te worden opgenomen, kunnen maximaal 72 uur op deze transferafdeling blijven. Op de afdeling wordt ook bekeken of en welke zorg er na de opname nodig is.