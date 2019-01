Delfzijl gaat nieuw zorgcentrum bouwen

In Delfzijl gaat een nieuw expertisecentrum voor de zorg gebouwd worden met vijftig bedden voor psychische zorg, ouderenzorg en gehandicaptenzorg. Het is nog niet bekend wat de planning van de bouw is en waar het zorgcentrum precies gaat komen.

Burgemeester Gerard Beukema van Delfzijl kondigde de komst van het expertisecentrum aan tijdens zijn nieuwjaarsrede, zo meldt RTV Noord op haar website. Het nieuwe zorgcentrum maakt onderdeel uit van de toekomstplannen in het zuidoostelijk deel van het centrum, dat in zijn geheel aangepakt gaat worden.

Herstelplannen

De bouw valt in het kader van de aardbevingsherstelplannen van de Stuurgroep Zorg in Groningen. In het expertisecentrum komen veertig plaatsen voor de revalidatie van kwetsbare ouderen. Ook zijn er tien bedden voor tijdelijke complexe zorg. Het krijgt een functie voor de hele regio.