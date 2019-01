Ine Scholten stopt als bestuurder Doktersdienst Groningen

Na zestien jaar bestuurswerk stopt Ine Scholten per 1 april als directeur-bestuurder van Doktersdienst Groningen. De raad van toezicht is inmiddels gestart met een opvolgingsperiode.

Dat meldt RTV Noord op 5 januari. Scholten is vanaf de start van Doktersdienst Groningen in 2003 als bestuurder betrokken geweest bij het werk van de huisartsenspoedzorg in de provincie Groningen en de kop van Drenthe. Ze werkte onlangs nog aan de bouw en opening van de nieuwe huisartsenposten in Groningen en Scheemda.

Ine Scholten vindt nu het goede moment om het stokje over te geven. Ze stelt het werk al die jaren met heel veel plezier en betrokkenheid te hebben gedaan en toe te zijn aan een nieuwe uitdaging.