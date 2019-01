Wilma van der Scheer is nieuwe voorzitter van MIND

Per 1 januari is Wilma van der Scheer de nieuwe voorzitter van MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid. Zij volgt Piet Verbraak op, die de afgelopen drie jaar voorzitter was.

Dat meldt GGZ Totaal op 7 januari. Wilma van der Scheer is 44 jaar. Zij is directeur van het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur. Als directeur en toezichthouder binnen de gezondheidszorg en als naastbetrokkene heeft zij veel ervaring en affiniteit met de ggz.

Cliënten

Van der Scheer gaat nadrukkelijk inzetten op het cliëntenperspectief binnen de sector. “Ik heb diep respect gekregen voor cliënt-ervaringsdeskundigen”, zegt Wilma van der Scheer. “Als voorzitter van MIND wil ik hun stem en inbreng graag ondersteunen en versterken.”

Korrelatie

Wilma van der Scheer wordt naast voorzitter van de belangenvereniging MIND Landelijk Platform ook voorzitter van de Stichting MIND, waarin met ingang van 1 januari MIND Fonds Psychische Gezondheid en MIND Korrelatie zijn ondergebracht. Zij ziet hier grote kansen. Van der Scheer: “MIND Korrelatie zorgt ervoor dat mensen met psychische problemen in Nederland er niet alleen voor staan. Elke werkdag staan er hulpverleners klaar. Ook voor mensen die op een wachtlijst in de ggz staan, en dat zijn er helaas veel te veel. Ik hoop met MIND Fonds Psychische Gezondheid onderzoek en innovaties te stimuleren die goed aansluiten bij de behoeften van cliënten en naasten.”