Hemelbestormers: een knuffelbaar alternatief voor slaapmiddelen

Julian Martijn Jagtenberg is Founder & CMO van Somnox. Somnox is een robotkussen dat mensen helpt om in slaap te vallen.

Waarom wordt de zorg beter van dit initiatief?

"Slaap is iets wat we doen voor een derde van ons leven en is essentieel voor een gezond en gelukkig leven. Net zoals dat gezond eten en bewegen essentieel zijn kan een mens niet zonder slaap.

Slapeloosheid is een groot probleem. Met een op de vijf Nederlanders die lijden aan slaap tekort zijn allerlei negatieve bijwerkingen. Een tekort aan slaap kan resulteren in een directe impact op je immuunsysteem en verhoogt de kans op kanker en alzheimer. Slaap wordt niet voor niks het meest natuurlijk medicijn genoemd. Essentieel om lichaam en geest te herstellen.

Slaap tekort resulteert niet alleen in meer gezondheids- kwalen, maar ook in ongelukken in het verkeer. Meer mensen overlijden aan slaperig rijden dan aan rijden onder invloed.

Nu worden deze mensen vaak slaap medicatie aangeboden (melatonine etc). Dit is een lichaamseigen stof die al snel verslavend is met vervelende bijwerkingen. Er is een urgente behoefte aan natuurlijke oplossing om dit wereldwijde probleem te tackelen.

Bedenk ook eens de kosten die worden gemaakt door ziekteverzuim op het werk. Maar liefst 90% van het ziekteverzuim op het werk ligt ten grondslag aan een te lange periode slaap tekort. Ook als werkgever is er dus een verantwoordelijkheid om werknemers hun slaap serieus te laten nemen. Dat scheelt ziekteverzuim en verbeterd de productiviteit op de werkvloer.

Hoe korter je slaapt, hoe korter je leeft. Het is dus essentieel dat het wordt serieus genomen.

Wat is tot op heden de meest markante ervaring rond dit initiatief, positief dan wel negatief?

Door de knuffelbare oplossing die de cliënt biedt het een prachtig natuurlijk alternatief op slaapmedicatie om mensen beter te helpen slapen en daarmee sneller te genezen en minder medicatie inname vereisen. Cliënten worden gekalmeerd door het zachte ademhalen van de robot.

Waar liggen de grootste kansen, wat is de grootste hindernis?

Er is een gigantisch probleem van slapeloosheid in de zorg. De oplossingen zijn momenteel beperkt tot verslavende medicatie met diverse bijwerkingen. Er moet iets gebeuren om miljoenen mensen te kunnen helpen hun welverdiende nachtrust terug te winnen.

De Somnox Slaaprobot biedt dit alternatief in een humane knuffelbaar kussenvorm. Laten we samen iedereen beter helpen slapen.

Wat is de ambitie voor 2019? Waar staat het initiatief eind 2019?

We willen onze slaaprobot nog meer gaan optimaliseren voor de zorg. Zodat deze in gebruik kan worden genomen door bijvoorbeeld ouderen met dementie, of cliënten met PTSS, de prehabilitatie in het ziekenhuis voor een grote operatie. Maar denk ook aan telepresentie robots die in het ziekenhuis zieke kinderen van hun eenzaamheid kunnen afhelpen door in real-time de ademhaling en stem van mama te simuleren.

Somnox Healthcare opent haar deuren in 2019 om de zorg nog beter te laten slapen. Om op die manier het beste natuurlijke geneesmiddel: slaap te herintroduceren om miljoenen mensen een betere gezondheid te geven.