Schnabel nieuwe voorzitter accreditatiecommissie zorgbestuurders

Paul Schnabel is per 1 januari de nieuwe voorzitter van de accreditatiecommissie voor zorgbestuurders. Hij volgt daarmee Thom de Graaf op.

Dat meldt de NVZD - Vereniging van bestuurders in de zorg op 7 januari.

Register

De onafhankelijke accreditatiecommissie voor zorgbestuurders is ingesteld door de NVZD. Met het accreditatiesysteem voor zorgbestuurders wil de NVZD een bijdrage leveren aan de professionalisering en de maatschappelijke legitimatie van het zorgbestuur. In het accreditatietraject wordt getoetst of bestuurders actief werken aan hun professionele ontwikkeling en beschikken over zelfreflectief vermogen – belangrijke ingrediënten voor goed bestuur. Geaccrediteerde bestuurders worden opgenomen in een openbaar register.

Samenstelling

Paul Schnabel (1948) is socioloog en Eerste Kamerlid. Hij was van 1998 tot 2013 directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en van 1986 tot 2018 hoogleraar aan de Universiteit Utrecht. De accreditatiecommissie voorziet in haar eigen samenstelling. Overige leden van de commissie zijn Trude Maas en Willem Geerlings.