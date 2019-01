Ron van Hoeven (1952) is per 1 januari 2019 benoemd tot voorzitter van de raad van toezicht van ouderenzorgaanbieder Liemerije. Hij volgt in deze functie Wil Bouwman op.

Van Hoeven heeft 40 jaar gewerkt in het onderwijs. Hij is ook actief geweest als gemeenteraadslid, de laatste periode als wethouder bij de gemeente Overbetuwe (Wmo, jeugdzorg en publieke gezondheid).

Liemerije biedt zorg aan ouderen in de Liemers en omgeving.