Hemelbestormers: Grip op COPD met MonitAir

De zorg wordt wel eens vergeleken met een mammoettanker die maar moeizaam de koers kan verleggen. Toch zijn er steeds meer kleine, lenige initiatieven die zich niet laten hinderen door klemmende regels en moeizame financiering. Nu met de jaarwisseling de tijd van goede voornemens en nieuwe plannen weer is aangebroken krijgen deze 'Hemelbestormers' van Skipr in de gelijknamige miniserie de gelegenheid om zich kort te presenteren.

Johan Oosterheert is CEO van MonitAir. Samen met het Radboudumc en de Radboud Universiteit heeft MonitAir een medisch hulpmiddel ontwikkeld op basis van kunstmatige intelligentie. Met het gebruik van MonitAir wordt escalatie van longaanvallen bij COPD-patiënten voorkomen.

Waarom wordt de zorg beter van dit initiatief?

MonitAir is een medisch hulpmiddel dat de patiënt zelf de regie over de ziekte COPD geeft. MonitAir wordt door de patiënt thuis gebruikt en voorkomt zo lang mogelijk dat de patiënt naar zijn/haar zorgverlener moet of in het ziekenhuis terecht komt vanwege een longaanval.



Op welk probleem in de zorg is dit initiatief een antwoord?

Het voorkomen van escalatie van longaanvallen betekent voor COPD patiënten dat zij langer zelfstandig kunnen functioneren, zonder tussenkomst van de zorgverlener.

Daarnaast betekent het voorkomen van escalatie van longaanvallen een significante besparing op de hoge zorgkosten die verbonden zijn aan de behandeling van longaanvallen.



Wat is tot op heden de meest markante ervaring rond dit initiatief, positief dan wel negatief?

In 2017 is MonitAir genomineerd voor de prestigieuze Medische Inspirator Prijs 2017 die wordt toegekend door ZonMw. Belangrijke pluspunten in de beoodeling waren de gedegen medische validatie en de samenwerking met patiënten in de ontwikkeling van MonitAir.

In 2017 zijn er gedurende 1 jaar effectiviteitsstudies uitgevoerd door Radboudumc en door FieldLab die hebben geleid tot positieve feedback van patiënten en zorgverleners.

In 2018 is het wetenschappelijke artikel over de medische validatie van MonitAir geaccepteerd en gepubliceerd door het gerenommeerde blad "International Journal of COPD".

In 2018 is een pilot gepland met een zorgverzekeraar die zal leiden tot vergoeding van MonitAir als medisch hulpmiddel.

In 2018 heeft MonitAir de eerste Achtergestelde Innovatie Lening van de Rabobank ontvangen waarmee de website/webshop is gebouwd, inclusief de interfaces met een fulfilment partij zodat MonitAir klaar is om de verkoop te starten.

Waar liggen de grootste kansen, wat is de grootste hindernis?

Grootste kansen: door efficiëntere zorg met inzet van MonitAir kan er veel geld worden bespaard terwijl de kwaliteit van leven van de patiënt op peil blijft omdat hij/zij thuis zelf de regie voert over de ziekte COPD.

Grootste hindernis: de weg naar vergoeding in Nederland voor nieuwe medische toepassingen is lang en onvoorspelbaar.



Wat is de ambitie voor 2019? Waar staat het initiatief eind 2019?

In 2019 wil MonitAir de eerste 5000 stuks MonitAir hebben verkocht. Eind 2019 zijn de eerste pilots in diverse zorgregio’s in Nederland succesvol opgestart en liggen op schema. Daarnaast zijn de eerste producten aan COPD patiënten rechtstreeks verkocht en loopt de pilot met de zorgverzekeraar, die tot vergoeding moet leiden, eveneens op schema.