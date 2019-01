Juridisch Steunpunt van Ieder(in) gedwongen gesloten

Sinds 1 januari is het Juridisch Steunpunt van Ieder(in) gesloten. Vanuit de subsidie mag de organisatie voor mensen met een beperking of chronisch zieken niet meer rechtstreeks helpen met juridisch advies en ondersteuning.

Ieder(in) betreurt de gedwongen sluiting, zo schrijft de organisatie op haar website. Het sluiten van het Juridisch Steunpunt ondermijnt de rechtspositie van mensen met een beperking – zeker als zij geen financiële ruimte hebben om bijvoorbeeld zelf een raadsman in de arm te nemen. Veel mensen weten niet waar ze recht op hebben en op welke wijze - en vooral op welke juridische gronden - ze hun recht daadwerkelijk kunnen krijgen. Ze laten het er daarom vaak bij zitten.

Wegwijzer

Het Juridisch Steunpunt hielp bij bezwaar en soms beroep, maar had vooral een voorlichtings- en wegwijs functie in het hele brede spectrum van alle zorgwetten, arbeid en het sociaal domein. Het steunpunt heeft zeventien jaar bestaan. Ieder(in) heeft nog gezocht naar andere mogelijkheden voor deze vorm van dienstverlening, maar dat is niet gelukt. De vragen die de komende tijd nog binnenkomen zal Ieder(in) zo goed mogelijk behandelen en doorverwijzen. Daarnaast heeft het steunpunt een juridische wegwijzer samengesteld met een aantal andere organisaties die juridisch advies geven.