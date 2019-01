SZR bouwt revalidatiegebouw in Tiel

Stichting Zorgcentra Rivierenland (SZR) laat een nieuw revalidatiegebouw in Tiel neerzetten. Daarin komen 51 zorgappartementen, verdeeld over drie etages die elk een andere afdeling vormen: neurologie, orthopedie/amputatie en COPD.

Dat meldt de Gelderlander op 8 januari. Volgende week start de bouw. Het nieuwe gebouw op het terrein van woonzorgcentrum Vrijthof wordt in de loop van 2020 in gebruik genomen. Dan sluit SZR haar afdeling in Ziekenhuis Rivierenland, dat inmiddels verouderd is. SZR wil alle revalidatiefaciliteiten op één plek bij elkaar hebben.

Duurzaam

Het wordt een bijna energieneutraal pand met warmtepompen, ledverlichting en zonnepanelen. En duurzaam. De tijdelijke appartementen zijn ongeveer 35 vierkante meter groot en kunnen mogelijk worden uitgebreid voor zelfstandig wonen met thuiszorg. Eerst worden ze geschikt voor geriatrische revalidatiezorg voor kwetsbare ouderen. Er komt een multidisciplinaire ruimte voor verschillende therapiemogelijkheden zoals opnieuw leren koken, maar ook voor digitale oefeningen.