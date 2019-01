Veel pgb's in Groningen, weinig in Noord-Holland

Groningers maken relatief veel gebruik van een persoonsgebonden budget (pgb). In Noord-Holland daarentegen maken zieke of oude mensen juist heel weinig gebruik van deze budgetten. Dat blijkt volgens RTL Nieuws uit onderzoek van Zuster Jansen Thuiszorg, die voor het CBS cijfers verzamelde.

Het persoonsgebonden budget (pgb) is een geldbedrag waarmee iemand die ziek is of oud, zelf zorg kan inkopen. Sylva Kippersluis van Per Saldo, de vereniging van mensen met een pgb, heeft een vermoeden van de oorzaak van de verschillen. "Dat in de ene gemeente het pgb-gebruik veel hoger ligt dan in een andere gemeente, ligt vaak aan de gemeenten zelf."

Bij de ene gemeente is het makkelijk en snel te regelen, terwijl andere gemeenten er alles aan doen om het zo lastig mogelijk te maken voor mensen om een budget te krijgen. (ANP)