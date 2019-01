'Novartis verzesvoudigt prijs kankermedicijn'

Farmaceut Novartis heeft een in Nederland ontwikkeld medicijn tegen een zeldzame vorm van kanker opgekocht en de prijs ervan bijna verzesvoudigd. Zorgverzekeraars willen het medicijn hierdoor niet meer vergoeden, blijkt uit onderzoek van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG)

Het gaat om het kankermedicijn lutetium-octreotaat, voor de behandeling van van bepaalde tumoren die kunnen opduiken in onder meer de maag, lever of alvleesklier. Het medicijn werd halverwege de jaren tachtig ontwikkeld in het Rotterdamse Erasmus MC. Het unieke medicijn bleek zo succesvol, dat ook het Antoni van Leeuwenhoek in Amsterdam en het UMC Utrecht de behandelingen gingen aanbieden.



De ziekenhuizen maakten de behandeling voorheen zelf, voor ongeveer 4000 euro per infuus. Novartis vraagt nu zo’n 23.000 euro per infuus. Een kuur bestaat uit vier infusen. Volgens NTvG heeft het bedrijf via een overname het middel opgekocht en geregistreerd bij het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) als behandeling tegen een zeldzame ziekte. (ANP)