Minister laakt prijsverhoging kankermedicijn

De verzesvoudiging van de prijs van een kankermedicijn door farmaceut Novartis lijkt ,,een voorbeeld van hoe het niet moet'', zegt minister Bruno Bruins (Medische Zorg). De regels, die zijn bedoeld om fabrikanten aan te zetten nieuwe medicijnen uit te vinden, pakken volgens de minister hier verkeerd uit.

KWF Kankerbestrijding noemt de prijsverhoging onacceptabel. "Dit is zeer slecht nieuws voor de patiënt. Het bedrijf moet openheid van zaken geven", zegt een woordvoerder. Volgens KWF is het "volstrekt onduidelijk" hoe de nieuwe prijs tot stand is gekomen. Dat steekt ook Bruins. Hij wijst erop dat Novartis de verhoging niet onderbouwt en ziet zelf niet waarom die nodig zou zijn. Het bedrijf "voegt hier geen maatschappelijke meerwaarde toe, men vercommercialiseerd een bestaande apotheekbereiding".

Zelf maken

Uit onderzoek van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) blijkt dat een in het Rotterdamse Erasmus MC ontwikkeld medicijn tegen een zeldzame vorm van kanker door Novartis is opgekocht, waarna de prijs ervan bijna werd verzesvoudigd. Zorgverzekeraars willen het medicijn hierdoor niet meer vergoeden. Bruins wijst erop dat ziekenhuisapothekers het middel ook zelf mogen maken. Dat wordt nog gewoon vergoed.

Het gaat om het kankermedicijn lutetium-octreotaat, voor de behandeling van bepaalde tumoren die kunnen opduiken in onder meer de maag, lever of alvleesklier. Het unieke medicijn bleek zo succesvol, dat ook het Antoni van Leeuwenhoek in Amsterdam en het UMC Utrecht behandelingen ermee gingen aanbieden.

Steve Jobs

De ziekenhuizen maakten het middel voorheen zelf, voor ongeveer vierduziend euro per infuus. Novartis vraagt nu zo’n 23 duizend euro per infuus. Een kuur bestaat uit vier infusen. Volgens NTvG heeft het bedrijf via een overname het middel opgekocht en geregistreerd bij het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) als behandeling tegen een zeldzame ziekte.

Het Erasmus heeft sinds 2000 meer dan vijftienhonderd patiënten uit het binnen- en buitenland behandeld met het middel, onder wie de overleden Apple-topman Steve Jobs. (ANP)