Huisartsen zien iets minder grieppatiënten

Er is voor de vierde achtereenvolgende week sprake van een griepepidemie in Nederland, hoewel het aantal mensen met griepklachten iets is afgenomen. Dat blijkt uit cijfers van gezondheidsinstituut Nivel. Huisartsen zien vooral veel baby's en peuters met griepachtige verschijnselen.

Volgens het Nivel gingen in de eerste week van het nieuwe jaar 57 op de honderdduizend mensen naar de huisarts met griepklachten. De week daarvoor waren het er 62. Als twee weken achter elkaar meer dan 51 op de honderdduizend mensen griep hebben, is er officieel sprake van een epidemie.

Longontsteking

Gemiddeld duurt een griepepidemie in Nederland ongeveer negen weken. Vorig jaar was dit echter twee keer zolang. Ook waren er toen opvallend veel ouderen met longontsteking. Veel ziekenhuizen lagen overvol met grieppatiënten.



Het Nivel baseert zich op cijfers van veertig huisartsenpraktijken verspreid over het land. (ANP)