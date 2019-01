Oudere chronisch zieke vrouw werkt langer

Oudere vrouwelijke werknemers (45 tot 75 jaar) met een chronische ziekte zijn in de afgelopen twaalf jaar meer uren gaan draaien. Hun werkweek nam toe van gemiddeld 10,8 naar 18,4 uur. Mannen in die leeftijdsklasse met een chronische aandoening zijn in die periode niet meer gaan werken, blijkt uit een onderzoek van gezondheidsinstituut Nivel.

Zij werken nu gemiddeld 28 uur per week. "Het verschil in arbeidsuren tussen mannen en vrouwen blijft bestaan, maar wordt dus kleiner", aldus het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg.



Oudere werknemers worden steeds meer gestimuleerd om langer door te werken, onder andere door de overheid. Een van de redenen hiervoor is het betaalbaar houden van sociale voorzieningen. (ANP)