Bestuurder Hugo Keuzenkamp vertrekt bij Dijklander Ziekenhuis

Hugo Keuzenkamp stopt in de loop van 2019 met zijn werk als bestuurslid van Dijklander Ziekenhuis, voorheen Waterlandziekenhuis en Westfriesgasthuis.

Na twaalf jaar als ziekenhuisbestuurder te hebben gewerkt, besloot hij begin vorig jaar dat het tijd is voor iets anders. Door financiële tegenvallers in 2018 is de aankondiging van zijn vertrek uitgesteld. Nu de basis voor financieel herstel is gelegd, kan de werving van een nieuw bestuurslid starten, zo laat de organisatie weten.

"Ik heb al die jaren met hart en ziel voor het Westfriesgasthuis en sinds 2017 ook het Waterlandziekenhuis gewerkt. En veel meegemaakt", zegt Keuzenkamp. "Met hoogtepunten, zoals het eerste EPD-ziekenhuis van Nederland en de uitverkiezing tot meest gastvrije ziekenhuis van het land, maar ook moeilijke perioden, zoals een aangrijpende calamiteit en bestuurswisselingen. De ups en downs die bij een fusie horen waren ook intens. Juist die combinatie van prachtige en lastige ervaringen maakt mijn betrokkenheid bij het ziekenhuis groot. Maar ik wil graag nog eens iets anders doen, als bestuurder in een ondernemende en maatschappelijk complexe omgeving."