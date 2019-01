Ziekenhuizen vrezen tekorten bij brexit zonder akkoord

Nederlandse ziekenhuizen vrezen dat zij bij een brexit zonder akkoord met de Europese Unie zonder bepaalde medicijnen en hulpmiddelen komen te zitten. Dat meldt de NOS. Als het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU niet goed wordt geregeld worden middelen uit dat land mogelijk vanaf 29 maart niet meer toegelaten.

Nederland importeert jaarlijks voor 2 miljard euro aan medicijnen uit het VK, stelt de NOS. Een deel daarvan is voor binnenlands gebruik en een deel wordt geëxporteerd naar andere landen. In totaal gebruikt Nederland jaarlijks voor zo'n 6,6 miljard euro aan medicijnen.

Het ministerie heeft een lijst van medicijnen opgesteld, om te onderzoeken of ze inmiddels een EU-goedkeuring buiten het VK hebben of vervangen kunnen worden door alternatieven uit andere landen. Die lijst is nog geheim.

Ziekenhuizen gebruiken ook tienduizenden verschillende soorten hulpmiddelen, waarvan een groot deel een Brits certificaat heeft voor gebruik in de EU. Dan gaat het onder meer om pacemakers, verbanden en spuiten. Dat certificaat verliest op 29 maart mogelijk zijn geldigheid. De ziekenhuizen willen daarom dat minister Bruins van Volksgezondheid op Europees niveau aan een oplossing gaat werken, aldus de NOS.