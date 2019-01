Het bestuur van de VGN draagt Boris van der Ham voor als nieuwe voorzitter. Als de VGN-leden tijdens een extra ledenvergadering op 23 januari aanstaande instemmen met deze voordracht, neemt de oud-politicus per direct de voorzittershamer over van vicevoorzitter Greet Prins. Zij nam na het vertrek van Femke Halsema het voorzitterschap tijdelijk waar.

Boris van der Ham was van 2002 tot 2012 volksvertegenwoordiger in de Tweede Kamer namens D66. Hij was vice-fractievoorzitter en woordvoerder op onder andere onderwijs, economische zaken en milieu. Van der Ham was ook verantwoordelijk voor een groot aantal initiatiefwetsvoorstellen, waaronder het schrijven van het wetsvoorstel om gelijke behandeling van gehandicapten in artikel 1 van de Grondwet op te nemen.

Sinds zijn vertrek uit de Kamer bekleedt Van der Ham verschillende bestuurlijke functies in het bedrijfsleven, bij brancheorganisaties, de culturele sector, de zorg en de media. Hij is bovendien voorzitter van het Humanistisch Verbond, acteur en heeft als schrijver verschillende boeken op zijn naam staan.

VGN-bestuurslid Greet Prins nam vanaf juni 2018 de voorzittersrol tijdelijk over van Femke Halsema, omdat laatstgenoemde werd voorgedragen voor het burgemeesterschap van Amsterdam. Halsema was vanaf november 2015 voorzitter van de VGN.