QuaRijn en Rhenam bouwen woonzorgcomplex in Achterberg

Zorgverlener QuaRijn en woningcorporatie Rhenam Wonen gaan een woonzorgcomplex voor ouderen met dementie bouwen in Achterberg. Op 9 januari hebben bestuurder Mirjam Hagen van Stichting QuaRijn en Martijn Rink, directeur van Rhenam Wonen, de realisatieovereenkomst voor De Linde getekend.

Dat meldt Rhenam Wonen op haar website. In woonzorgcomplex De Linde komen 24 studio’s voor ouderen met dementie, waar QuaRijn 24-uurs zorg gaat bieden. Het complex wordt in opdracht van Rhenam Wonen gebouwd door Van Driesten Harskamp Bouwbedrijf BV. Het ontwerp van het woonzorgcomplex is afkomstig van inTex architecten uit Arnhem.



Naar verwachting vindt de oplevering van het woonzorgcomplex eind 2019 plaats. Dit betekent dat QuaRijn aan het einde van het eerste kwartaal van 2020 haar bewoners kan verwelkomen.