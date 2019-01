Twee nieuwe leden in rvt van ZorgAccent

ZorgAccent heeft per 1 januari twee nieuwe leden in de raad van toezicht. Dat zijn Grietsje Visser en Ron Boumans.

Dat meldt ZorgAccent op 9 januari. Zij volgen Jan van der Meulen op die op 31 december is gestopt vanwege het verstrijken van zijn zittingstermijn. ZorgAccent kiest bewust voor twee nieuwe leden, omdat per 31 december 2019 om dezelfde reden nog twee leden vertrekken.

Bestuurder

Grietsje Visser is een ervaren bestuurder binnen de gezondheidszorg. Zij is werkzaam als directeur Mindfit, onderdeel van Dimence Groep. Daarnaast is zij bestuurslid van de Stichting Kwaliteit in Basis GGZ (KiBG). Ron Boumans is een ervaren bestuurder binnen de gezondheidszorg. Hij is op dit moment werkzaam bij de stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid Holland West. Daarnaast is hij lid van de raad van toezicht van Stichting Prenatale Screening, eigenaar van ithaka.nu, dit is een verbindend platform voor waarde gedreven bestuurders in de profit en non-profit sector, moderator bij Avicenna (de Leiderschaps Academie) en bestuurslid van de Kwaliteitscommissie bij de NVZD.