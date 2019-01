'Huisartsen moeten zich voorbereiden op personeelstekort'

Het komende jaar worden voor alle functies in de huisartsenpraktijk tekorten verwacht. Dat blijkt uit onderzoek van Nivel en Prismant. Huisartsen doen er dan ook goed aan om hier tijdig op in te springen.

De arbeidsmarkt in de huisartsenzorg staat in veel regio’s onder druk, zo constateren de onderzoekers van Nivel en Prismant. Met name in regio’s in Brabant neemt het personeelstekort in verschillende functies alleen maar toe. De capaciteit aan huisartsen, doktersassistenten en praktijkondersteuners (POH’s) neemt maar in beperkte mate toe, terwijl het aantal studenten dat hiertoe wordt opgeleid veel minder hard toeneemt en praktijken te maken krijgen met meer ouderen en chronisch zieken.

Werkdruk

De tekorten hebben gevolgen voor de werkdruk. Huisartsenpraktijken geven nu al aan een hoge werkdruk te ervaren. De hoge werklast uit zich onder andere in patiëntenstops, het niet afkrijgen van reguliere werkzaamheden en het niet goed kunnen opvangen van ziekte van een collega.

Regionale samenwerking

Veel praktijken zijn al bezig met het optimaliseren hun personeelssamenstelling en het doorvoeren taakherschikking om de werklast zoveel mogelijk te reduceren en intern te spreiden. Om in te kunnen spelen op de toekomstige arbeidstekorten is het van belang dat er op regionaal niveau een passend arbeidsmarktbeleid wordt ontwikkeld, aldus de onderzoekers.

Het Nivel en Prismant hebben het onderzoek van uitgevoerd in opdracht van ROS Robuust, SSFH en Transvorm. Het onderzoek vond plaats in de arbeidsmarktregio’s (AZW-regio’s) Groot Amsterdam, Midden-Brabant, Noordoost-Brabant, Rotterdam Rijnmond, West-Brabant, Zaanstreek en Waterland, Zeeland, en Zuidoost-Brabant.