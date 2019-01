Maasziekenhuis Pantein breidt beeldbellen uit

Maasziekenhuis Pantein in Boxmeer gaat de komende tijd bij steeds meer specialismen de combinatie van appen met beeldbellen aanbieden. Dat gebeurt volgens het ziekenhuis binnen de veilige omgeving van BeterDichtbij.

Dat meldt Maasziekenhuis Pantein op haar website. Al langere tijd kunnen patiënten cardiologie (hartfalen en hartrevalidatie) en oncologie (mammacare en coloncare) via hun mobieltje beeldbellen met hun arts of een verpleegkundige. Het Maasziekenhuis stelt het eerste ziekenhuis te zijn dat deze combinatieservice aanbiedt. Sinds kort kan dat ook bij stomaverpleegkundigen, wondverpleegkundigen, chirurgie dagbehandeling, gynaecologie, kindergeneeskunde, interne geneeskunde (diabetes) en in 2019 volgen nog meer specialismen.

Vragen stellen

Via beeldbellen kunnen patiënten na polibezoek, opname of dagbehandeling vragen stellen over het gebruik van medicijnen, hun gezondheidssituatie, het volgende bezoek of over de chemokuur. Het gebruik van de app is gratis. Het enige dat nodig is, is een mobiele telefoon met internetverbinding.

Veilige zorg

Volgens Pauline Terwijn, bestuursvoorzitter van Maasziekenhuis Pantein, is beeldbellen via BeterDichtbij een makkelijke en veilige methode. "We werken niet met ingewikkelde programma's maar gewoon met een app via de mobiele telefoon, zodat iedereen er mee kan werken. Er zijn natuurlijk meer applicaties of apps op de markt, maar vaak zijn je persoonlijke en medische gegevens niet goed beschermd of is het gebruik ingewikkeld. Dat is bij BeterDichtbij niet het geval, het werkt juist heel eenvoudig. En alles wordt langs de standaard van veilige zorg gelegd."